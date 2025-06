Arsenal: Preisschild für Zinchenko

In Gesprächen zwischen dem AC Mailand und dem FC Arsenal über einen möglichen Wechsel von Oleksandr Zinchenko, ist offenbar die Ablöseforderung der Gunners kommuniziert worden. Der ‚Corriere dello Sport‘ berichtet, dass die Londoner umgerechnet 20 Millionen Euro für den Verkauf des ukrainischen Nationalspielers fordern.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei Arsenal gehört Zinchenko nicht mehr zur ersten Garde, absolvierte in der vergangenen Premier League-Saison nur fünf Partien von Beginn an. Allerdings ist der 28-Jährige auch nur noch bis 2026 gebunden. Dementsprechend gerät Arsenal unter Verkaufsdruck, sollte man tatsächlich nicht mehr mit dem Linksfuß planen. In Mailand gilt Zinchenko als Kandidat für die Nachfolge von The Hernández (27), der vor einem Wechsel zu Al Hilal steht.