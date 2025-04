Neuer Job: Drexler zurück auf Schalke

Schalke 04 bindet Dominick Drexler ab der kommenden Spielzeit in den Jugend-Trainerstab ein. Wie die Königsblauen offiziell mitteilen, wird der 34-Jährige im Anschluss an seine Spielerkarriere ab Sommer den Posten des Co-Trainers der Schalker U17 übernehmen: „Dominick und ich hatten gute, offene Gespräche. Themen aus der Vergangenheit haben wir besprochen und zusammen abgehakt. Gemeinsam blicken wir nach vorne. Wir haben einen Plan entwickelt, der Dominicks Vorstellungen berücksichtigt und uns die Möglichkeit gibt, in der Talent-Förderung in der Knappenschmiede von seiner langjährigen Erfahrung als Profi zu profitieren. Damit ergibt diese Entscheidung für beide Seiten Sinn“, lässt sich Matthias Tillmann, Vorstandsvorsitzender der Knappen, zitieren.

Drexler kommt in der Schalker Profimannschaft seit seiner Suspendierung durch Ex-Trainer Karel Geraerts, die auch unter Kees van Wonderen Bestand hat, nicht mehr zum Einsatz. „Ich bin den Verantwortlichen von Schalke 04 rund um Matthias Tillmann, Ben Manga und Raffael Tonello sehr dankbar, dass es uns in guten Gesprächen zusammen gelungen ist, meine neue Aufgabe nach der Karriere zu definieren. […] Es ist bekannt, dass ich schon früh damit begonnen habe, meine ersten Trainer-Lizenzen zu machen. Daher ist es ein absolutes Privileg, nun Teil der Knappenschmiede und des Trainer-Teams von Charles Takyi sein zu dürfen”, so Drexler. Bis zum Sommer wird der gebürtige Bonner als Vorbereitung interne und externe Hospitanzen absolvieren.