Bayerns Plan mit den Talenten

Bei der Kaderplanung für die kommende Saison hält der FC Bayern nach externen Kräften Ausschau. Florian Wirtz (21/Bayer Leverkusen), Luis Henrique (23/Olympique Marseille), Nico Williams (21/Athletic Bilbao) und Nick Woltemade (23/VfB Stuttgart) sind etwa Thema für die Offensive, Dean Huijsen (19/AFC Bournemouth) oder Malick Thiaw (23/AC Mailand) für die Defensive. Christoph Freund will bei all dem aber die eigenen Nachwuchskräfte nicht außer Acht lassen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Im Interview mit ‚spox.com‘ sagt der Sportdirektor: „Auch unseren Talenten wollen wir Chancen auf mehr Spielminuten geben. Uns ist wichtig, dass wir neben den Arrivierten auch junge, hungrige Spieler haben, die eine wichtige Rolle spielen.“ Als Beispiele dafür nennt er die verliehenen Paul Wanner (19), Frans Krätzig (22/beide 1. FC Heidenheim), Mathys Tel (19/Tottenham Hotspur), Adam Aznou (18/Real Valladolid) und Maurice Krattenmacher (19/SSV Ulm). Aber auch Tom Bischof (19), der im Sommer ablösefrei von der TSG Hoffenheim nach München kommt.

Freund bestätigt, dass einige von ihnen bald eine Kaderrolle als erster Backup für eine etablierte Kraft erhalten könnten: „Absolut, nur so bekommen sie die nötigen Minuten. Es bringt nichts, wenn solche Talente auf ihrer Position nur Nummer drei oder vier sind und mit unserer zweiten Mannschaft in der Regionalliga spielen. Sie brauchen realistische Chancen auf Spielminuten bei den Profis.“ Gibt es diese nicht, liegen weitere Leihen oder Verkäufe mit Rückkaufoption auf der Hand.

Unter der Anzeige geht's weiter

Transferfenster vor Klub-WM

Kurz vor der Klub-WM (14. Juni bis 13. Juli) öffnet ein zusätzliches Transferfenster, in dem die Bayern auf die bitteren Ausfälle in der Defensive reagieren könnten. Freund schließt Neue nicht aus, verdeutlicht aber: „Wir sind hinten nicht mehr so breit aufgestellt, aber qualitativ weiterhin top besetzt und werden diese Situation natürlich ganz genau verfolgen. Mit Adam Aznou und Frans Krätzig haben wir auch zwei interne Optionen für die Position links hinten.“ Deren Leihen könnten rechtzeitig zum Turnier in den USA beendet werden.