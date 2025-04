Enthüllt: Schalke will Bayern-Boss abwerben

Der FC Schalke 04 sucht seit Monaten einen neuen starken Mann als Sportvorstand. „Wir wollen für Schalke 04 einen Teamplayer und Fachmann mit breiter Fußball-Expertise, der für eine operative wie strategische Sportkompetenz steht und diesbezüglich einen erfolgreichen Erfahrungshorizont aufweist“, hatte der Aufsichtsratsvorsitzende Axel Hefer Mitte Dezember das Anforderungsprofil skizziert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Derzeit hat Youri Mulder interimistisch das Amt des Sportdirektors bis zum Saisonende inne, anschließend soll es eine neue Struktur geben. „Matthias Tillmann trägt als Vorstandsvorsitzender die Gesamtverantwortung für alle strategischen Themen und zukunftsweisenden Entscheidungen, während sich der Sportvorstand vollumfänglich um den Fußball kümmern kann“, so die Stellenausschreibung. Für diese Position scheint Königsblau nach Monaten der Suche nun den perfekten Mann gefunden zu haben.

Kritische Stimmen in München

Laut der ‚Bild‘ steht Jochen Sauer, seit 2017 Campusleiter beim FC Bayern, ganz oben auf der Liste der Kandidaten. Es soll sogar schon ein erstes Treffen zwischen der Schalker Findungskomission und dem 52-jährigen Leiter der Münchner Nachwuchsabteilung gegeben haben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sauer war bereits bei Hertha BSC, dem VfL Wolfsburg und RB Salzburg in verschiedenen führenden Positionen tätig, in München gibt es dem Bericht zufolge vermehrt auch kritische Stimmen. Das Resultat: Man würde Sauer keine Steine in den Weg legen.