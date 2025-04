Kevin Trapp bereitet Eintracht Frankfurt dieser Tage einigen Kummer. Seit Wochen fehlt der Kapitän der SGE mit Schmerzen am Schienbein, jetzt könnte sogar das Saison-Aus drohen. „Ich kann keine Richtung vorgeben, wie lange es dauert. Wenn er noch mal zu früh einsteigt, wissen wir alle, was das heißt“, deutete Trainer Dino Toppmöller auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Werder Bremen am Samstag (18:30 Uhr) vielsagend an. Gegen den SVW wird erneut Kauã Santos (21) bei den Adlerträgern zwischen den Pfosten stehen.

Da Trapp weiterhin verletzt ist, erspart sich Toppmöller für den Moment auch eine Entscheidung, wer künftig die Nummer eins sein wird. Da Santos in dieser Saison immer wieder mit starken Leistungen glänzt, hat der 34-jährige Trapp seinen Stammplatz nicht mehr gänzlich sicher. Santos soll in den kommenden Jahren zur festen Größe am Main aufgebaut werden.