Bayern-Abschied: Gnabry spricht Klartext

Serge Gnabry (29) hat zu den Gerüchten rund um seine Person Stellung bezogen. Angesprochen auf das kolportierte Angebot von Newcastle United gibt der Flügelspieler des FC Bayern gegenüber der ‚Süddeutschen Zeitung‘ zu verstehen: „Ich finde es, ehrlich gesagt, ein bisschen crazy, wie wild hin und her spekuliert wird, nicht nur mit meinem Namen, auch mit den Namen meiner Mitspieler. Zumal wir alle noch gültige Verträge haben und nach wie vor auf höchstem Niveau Fußball spielen.“

An der Säbener Straße steht der deutsche Nationalspieler (45 Länderspiele), der es mutmaßlich nur aufgrund einer Verletzung nicht zur EM geschafft hat, bis 2026 unter Vertrag. Gnabry betont, dass er „nicht gesagt“ habe, „dass ich gehen will“. Der Angreifer führt aus: „Ich kann nur für mich sprechen: Ich will wieder in Form kommen und so performen, wie man das von mir gewohnt ist. Ich habe noch zwei Jahre Vertrag, es gibt keinen Druck.“