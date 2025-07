Kohfeldt lockt Bialek nach Darmstadt

Bartosz Bialek zieht es nach seinem Vertragsende beim VfL Wolfsburg in die zweite Liga. Der SV Darmstadt 98 nimmt den 23-jährigen Mittelstürmer unter Vertrag. Über die genaue Länge des Arbeitspapiers machen die Lilien keine Angaben. In Darmstadt wird Bialek ein weiteres Mal nach der Saison 2021/22 in Wolfsburg mit Trainer Florian Kohfeldt zusammenarbeiten. In der Autostadt war Bialek aufgrund schwerer Knieverletzungen der Durchbruch verwehrt geblieben.

Entsprechend hoffnungsvoll ist der Angreifer für seine neue Aufgabe : „Ich wollte unbedingt nach Darmstadt und habe mich daher auch gegen andere Angebote entschieden. Es ist sicherlich nicht von Nachteil, dass ich Trainer Florian Kohfeldt bereits kenne und ein Gefühl dafür habe, was er von mir auf meiner Position erwartet. Ich freue mich auf die neue Aufgabe in Darmstadt und sehe es als Chance an, nach einer schwierigen Zeit zu zeigen, was in mir steckt. Ich fühle mich körperlich fit und bin bereit, mich zu beweisen.“