Ajax gelingt Moro-Transfer

Raúl Moro tritt den Gang die spanische zweite Liga mit Real Valladolid nicht an, sondern wechselt stattdessen zu Ajax Amsterdam. Die Niederländer geben die Verpflichtung des 22-jährigen Flügelspielers, der für kolportierte zwölf Millionen Euro Ablöse wechselt, offiziell bekannt. Moro unterschreibt einen Vertrag bis 2030. Schon im Winter hatte Ajax die Fühler nach dem spanischen U21-Nationalspieler ausgestreckt und bekommt nun den Zuschlag.

Alex Kroes, Technischer Direktor, sagt: „Es ist kein Geheimnis, dass uns dieser Spieler schon lange fasziniert und wir stehen schon länger mit ihm in Kontakt. Daher freuen wir uns sehr, Raúl offiziell in Amsterdam begrüßen zu dürfen. Trotz des großen Interesses der Vereine glaubt er an unser sportliches Konzept. Er ist schnell, technisch versiert, spielt in beide Richtungen und kann seine Gegenspieler sowohl innen als auch außen überwinden. Ich bin überzeugt, dass wir viel Spaß mit ihm haben werden.“