United: Maguire gibt sich kämpferisch

Harry Maguire möchte Manchester United weiterhin treu bleiben. Im Interview mit ‚Sky Sports‘ erklärt der nicht immer unumstrittene 31-Jährige, dass er bereit für die neue Saison mit den Red Devils ist und mit dem Klub noch Großes vorhat: „Nach allem, was ich gehört habe und was mir vom Verein gesagt wurde, bin ich Teil der Zukunft und es ist an der Zeit, weiterzumachen und United wieder erfolgreich zu machen.“ Sein aktueller Kontrakt bei United läuft noch bis zum kommenden Sommer.

Maguire hatte sich in der vergangenen Saison den Stammplatz in der Innenverteidigung zurückerkämpft, fiel allerdings in der Endphase der Spielzeit verletzungsbedingt aus und verpasste somit das FA-Cup-Finale gegen Manchester City (2:1) und auch die Europameisterschaft mit England. „Es war wahrscheinlich der schwierigste Moment in meiner bisherigen Karriere. Ich habe das ganze Jahr über hart gearbeitet, um am Ende der Saison in diesen großen Spielen auf dem Platz zu stehen“, so der Defensivspieler. Nun möchte Maguire neu angreifen, „es sei denn, der Verein sagt mir, dass ich zum Verkauf stehe oder dort nicht mehr erwünscht bin“.