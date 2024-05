Verhandlungen laufen: Neuer Mourinho-Klub gefunden?

Gerne hätte José Mourinho zur kommenden Saison beim FC Bayern oder seinem Ex-Klub Manchester United übernommen. Beide winkten früh ab. Und so befindet sich The Special One, Anfang des Jahres bei der AS Rom vor die Tür gesetzt, weiter auf Vereinssuche.

Die Anzeichen, dass es Mourinho in die Türkei ziehen könnte, verdichten sich. Kündigte erst vor wenigen Tagen Fenerbahces Präsidentschaftsanwärter Aziz Yildirim an, den Portugiesen nach Istanbul holen zu wollen, legt nun Stadtrivale Besiktas nach.

Vizepräsident Hüseyin Yücel verrät, dass konkrete Gespräche mit Mourinho laufen. „Vor etwa einem Monat habe ich José Mourinho in Istanbul getroffen und er hat unser Angebot positiv aufgenommen. Ich habe ihm gesagt, dass ich ihn gerne bei Besiktas sehen würde“, wird Yücel in türkischen Medien zitiert.

Mourinho habe ihm versichert, „er werde nach dem Angebot eine Bewertung vornehmen, Besiktas verfolgen und auf uns zurückkommen. Mourinho antwortete nach einiger Zeit und sagte, er würde es begrüßen, wenn wir uns nächste Woche in Italien wiedersehen würden.“

Der Süper Lig-Fünfte, führt Yücel aus, habe „die wirtschaftlichen Erwartungen von Mourinho erfüllt. Wir arbeiten speziell am Sponsoring. Wir sind bereit, seine Gehaltsforderungen zu erfüllen. Wir werden den Fall Mourinho im Vorstand bewerten.“