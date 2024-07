Atlético: Savic auf dem Sprung

Stefan Savic steht vor dem Sprung in die türkische Süper Lig. Laut Fabrizio Romano zieht es den Innenverteidiger aus Montenegro an die Schwarzmeerküste zu Trabzonspor. Der Deal sei am gestrigen Montag geschlossen worden, Savic erhalte in Trabzon einen bis 2027 gültigen Vertrag.

Im Laufe der Woche wird der 33-Jährige seinen Medizincheck absolvieren und alle weitere Formalitäten abhandeln. Seit neun Jahren steht Savic bei Atlético Madrid unter Vertrag. Die Rojiblancos lassen ihren Routinier ein Jahr vor dem Ende der Zusammenarbeit ziehen.