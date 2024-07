BVB-Flirt Man verlängert

Dennis Man schwört Parma Calcio die Treue. Wie der italienische Erstligist offiziell mitteilt, hat der rumänische EM-Fahrer seine Unterschrift unter ein neues bis 2027 gültiges Arbeitspapier gesetzt. Zuvor war der Rechtsaußen nur noch bis 2025 gebunden.

In Parma gehört Man zu den Leistungsträgern und schoss den Klub in der vergangenen Spielzeit mit elf Treffern und sechs Vorlagen als Zweitligameister in die Serie A. Das soll zwischenzeitlich auch Borussia Dortmund auf den Plan gerufen haben. Die geforderten 15 bis 18 Millionen Euro wollte der BVB allerdings nicht aufbringen.