Konkretes Interesse: Wildert Dortmund in Italien?

Donyell Malen (25) wird Borussia Dortmund im Anschluss an die Saison voraussichtlich verlassen. Auch bei Jadon Sancho (24) ist ungewiss, ob er über den Sommer hinaus in den eigenen Reihen gehalten werden kann. In der Folge fahnden die BVB-Bosse nach Verstärkungen für die Flügel.

Einen möglichen Neuzugang hat die Borussia nun in Italien ausfindig gemacht. Einem Bericht von ‚Tuttomercatoweb.com‘ zufolge signalisiert der Bundesligist „konkretes Interesse“ an Offensivspieler Dennis Man. Die Dortmunder „arbeiten intensiv an einer Verpflichtung“ des 25-jährigen Rumänen, heißt es.

Aktuell kommt Man in der zweiten italienischen Liga zum Einsatz. Mit Parma Calcio steht der 22-fache Nationalspieler auf Platz eins liegend zwar kurz vor dem Aufstieg. Ob der Leistungsträger (19 Scorerpunkte) mit seinem Klub aber den Gang in die Serie A antreten wird, ist eher unwahrscheinlich.

Stolzer Preis

Darüber hinaus ist der Rechtsaußen vertraglich nur noch bis 2025 gebunden. Trotz der kurzen Vertragslaufzeit dürfte Man kein Schnäppchen werden: Im Raum steht eine Ablöse zwischen 15 und 18 Millionen Euro. Ob der BVB dazu bereit ist, für einen Zweitliga-Spieler so viel Geld auf den Tisch zu legen?