BVB: Nächster Topklub an Malen dran

Donyell Malen zieht mit seinen aktuellen Leistungen immer mehr Aufmerksamkeit auf sich. Wie die ‚Bild‘ berichtet, zeigt nun auch der FC Liverpool Interesse am 25-jährigen Offensivspieler. In den vergangenen Wochen waren auch der FC Arsenal und Manchester United mit ihm in Verbindung gebracht worden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Niederländer gilt rund um Borussia Dortmund als Abschiedskandidat für den Sommer. Schließlich könnte Malen eine stolze Ablöse in die BVB-Kassen spülen. Und die Schwarz-Gelben brauchen frisches Geld, um im Sommer weiter am Kader arbeiten zu können. Die ‚Sport Bild‘ sprach jüngst von einem Preisschild zwischen 40 und 50 Millionen, die ‚Bild‘ nun von 60 Millionen.

Lese-Tipp

Bestätigt: Kobel fällt aus

Malen spielt zurzeit die wohl stärkste Saison seit seinem Transfer nach Dortmund im Sommer 2021. Mit elf Toren ist er zusammen mit Niclas Füllkrug (31) der erfolgreichste Torschütze des Teams in der Bundesliga. Hinzukommt jeweils ein Treffer in DFB-Pokal und Champions League.