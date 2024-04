Undav-Verbleib: VfB in „sehr, sehr guten Gesprächen“

Beim VfB Stuttgart ist die Hoffnung auf einen Verbleib von Torjäger Deniz Undav (27) groß. „Wir sind in sehr, sehr guten Gesprächen mit Deniz und seinem Berater“, sagt VfB-Geschäftsführer Alexander Wehrle gegenüber ‚Sky‘, „ich bin ganz zuversichtlich, dass wir am Ende auch ein positives Ergebnis erzielen gemeinsam – so weit sind wir aber noch nicht.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Es braucht also noch ein Stück Verhandlungsarbeit, außerdem Gewissheit um die finanziellen Möglichkeiten im Sommer. Als Bundesliga-Dritter liegen die Schwaben mit 59 Punkten auf Champions League-Kurs, haben aber in dieser Hinsicht noch keine Planungssicherheit. Die mit Brighton & Hove Albion vereinbarte Kaufoption liegt dem Vernehmen nach bei 20 Millionen Euro, ferner soll Undav fünf Millionen Euro Jahresgehalt fordern.