Mogultay unterschreibt in Dortmund

Baran Mogultays Transfer zu Borussia Dortmund ist in trockenen Tüchern. Beim BVB ist der der 19-jährige Linksverteidiger für die U23 eingeplant, die in der 3. Liga derzeit auf Platz zehn steht. Mogultay unterschreibt bis 2027. Der Wechsel geht im Sommer und ablösefrei über die Bühne, da das Arbeitsverhältnis beim Ligarivalen MSV Duisburg nach der Saison endet.

BVB II-Trainer Jan Zimmermann verrät: „Ich war in den vergangenen zwei Jahren häufig in Duisburg, um mir dort kommende Gegner anzusehen. Dabei ist mir Baran immer wieder aufgefallen. Trotz seines jungen Alters spielt er sehr abgeklärt und frech. Ich sehe in ihm großes Potenzial auf der linken Seite.“ Mogultay ist „froh darüber, den nächsten Schritt zu machen und für den BVB aufzulaufen.“