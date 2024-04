Perspektivspieler: BVB bedient sich in Duisburg

Borussia Dortmund holt einen Perspektivspieler für die zweite Mannschaft an Bord. Nach Informationen der ‚WAZ‘ hat Baran Mogultay (19) bereits einen ab dem Sommer gültigen Kontrakt bei Schwarz-Gelb unterzeichnet. Weil sein Arbeitspapier beim MSV Duisburg in wenigen Monaten an Gültigkeit verliert, fließt keine Ablösesumme. Der Deal soll am heutigen Mittwoch offiziell verkündet werden.

Während der Linksverteidiger in der Hinrunde beim MSV noch gesetzt war, kam er in der zweiten Hälfte der Saison überhaupt nicht zum Zug. Insgesamt stehen für den früheren deutschen U18-Nationalspieler 41 Drittligapartien zu Buche. In Dortmund ist Mogultay zunächst für das Drittliga-Team eingeplant, soll sich aber „für höhere Aufgaben empfehlen“.