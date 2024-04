M’gladbach: 12 Abgänge im Sommer?

Borussia Mönchengladbach spielt erneut eine Saison zum Vergessen. Nur vier Punkte vor der Abstiegszone liegend bangt man am Niederrhein gar um den Klassenerhalt. Klar ist schon jetzt, dass es im Sommer einen großen Kaderumbruch geben soll.

Die ‚Bild‘ berichtet von acht Spielern, deren Abgänge mehr oder weniger in Stein gemeißelt sind. So werden die bis Ende Juni gültigen Verträge der Vereinsurgesteine Tony Jantschke (34) und Patrick Herrmann (33) nicht verlängert. Herrmann gab sein Karriereende zum Saisonende heute offiziell bekannt. Das Duo soll der Borussia aber in anderer Funktion erhalten bleiben.

Auch die auslaufenden Arbeitspapiere von Dauerpatient Mamadou Doucouré (25) und Ersatzkeeper Tobias Sippel (36) werden nicht erneuert. Seit 2015 hatte Sippel am Niederrhein den Backup gegeben. Keeper-Kollege Jan Olschowsky (22) hat ebenfalls keine Aussicht auf Spielpraxis bei den Profis, kommt nur für Gladbachs Zweite zum Einsatz. Geplant ist eine Leihe.

Wöber zu teuer

Der von Union Berlin ausgeliehene Jordan (27) kehrt vorerst an die Alte Försterei zurück. Die drei bis fünf Millionen Euro hohe Kaufoption wird die Borussia trotz elf Torbeteiligungen (sieben Tore, vier Assists) nicht ziehen. Laut ‚Bild‘ konnte der Stürmer die Verantwortlichen nicht restlos überzeugen, auch Jordans Verletzungsanfälligkeit spiele eine Rolle.

Anders die Situation um Maximilian Wöber (26) – um den gesetzten Leih-Innenverteidiger von Leeds United zu behalten, wären zwölf Millionen Euro nötig. Zu viel für Gladbach. Als Ersatz haben die Fohlen Wöbers österreichischen Landsmann David Affengruber (23/Sturm Graz) an der Angel.

Macht Koné die Kassen voll?

Einen fetten Transfergewinnen erhoffen sie sich in Mönchengladbach durch den Verkauf von Manu Koné (22). Paris St. Germain und mehrere Klubs aus der Premier League zeigen Interesse am französischen Mittelfeldspieler. Mindestens 20 Millionen Euro erhofft man sich dem Vernehmen nach.

Als mögliche weitere, aber eigentlich nicht gewollte Abgänge gelten die Innenverteidiger Nico Elvedi (27) und Ko Itakura (27). Beide besitzen Ausstiegsklauseln: Elvedi kostet zehn, Itakura bis zu 15 Millionen Euro. Bei unmoralischen Angeboten könnten laut ‚Bild‘ auch Joe Scally (21) und Florian Neuhaus (27) die Freigabe erhalten.