M’gladbach: Neuer Innenverteidiger aus Österreich?

Borussia Mönchengladbach blickt auf der Suche nach Verstärkungen ins Nachbarland. Wie die ‚Kronen Zeitung‘ berichtet, strecken die Fohlen die Fühler nach Innenverteidiger David Affengruber aus. Demzufolge steht der 23-jährige Österreicher in Diensten von Sturm Graz in Gladbach „hoch im Kurs“.

Unter der Anzeige geht's weiter

Vertraglich ist der 1,85 Meter große Defensivspieler nur noch bis zum Sommer an den österreichischen Zweitplatzierten gebunden. Bei seinem aktuellen Arbeitgeber gehört Affengruber zum festen Stammpersonal, in der laufenden Saison kam er unter anderem in der Conference League, der Europa League sowie der Champions League-Qualifikation zum Einsatz. Nun könnte der Schritt ins deutsche Oberhaus folgen.