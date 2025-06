RB im Umbruch: Kommen gleich fünf U21-EM-Fahrer?

Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer ist dieser Tage im Hochbetriebsmodus, um das neue RB Leipzig zu gestalten. Angesichts von Platz sieben und der damit verpassten Qualifikation für den Europapokal sowie dem schlechten Abschneiden im DFB-Pokal und der Champions League will RB einen XXL-Umbruch vollziehen, der wohl mehr als die Hälfte des Kaders umfassen wird.

Unter der Anzeige geht's weiter

Leipzig will Kosten einsparen und gleichzeitig den Kader verjüngen. Entsprechend befinden sich auch zahlreiche Routiniers auf der Streichliste. Dazu sind Leistungsträger wie Xavi Simons (22), Benjamin Sesko (21) und Loïs Openda (25) wechselwillig. Für sämtliche Mannschaftsteile sind daher wohl Verstärkungen nötig. Laut ‚Bild‘ hat Schäfer fünf Talente im Blick, von denen vier in der Bundesliga ihre Brötchen verdienen.

Gleich zwei Spieler vom SC Freiburg stehen dabei ganz oben auf der Liste. So ist Schäfer dem Bericht zufolge seit längerem Fan von Abwehrspieler Max Rosenfelder. Der 22-Jährige hat in Freiburg eine rasante Entwicklung genommen und zählt zu den schnellsten Spielern der Bundesliga. Dazu kann der Rechtsfuß mehrere Positionen in der Defensive bekleiden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Schäfer scoutet selbst

Beim U21-Halbfinale am Mittwoch zwischen Deutschland und Frankreich (3:0) war Schäfer dem Bericht zufolge vor Ort, um sich ein genaueres Bild zu machen. Zwar musste Rosenfelder verletzungsbedingt in der elften Minute vom Platz.

Dafür konnte sich der Leipziger Kaderplaner weiterhin dessen Freiburg-Kollegen Kilian Sildillia anschauen, der für Frankreich die vollen 90 Minuten absolvierte. Der 23-Jährige befindet sich immer wieder im RB-Fokus, geht aber in diesem Sommer in sein letztes Vertragsjahr. Ein Wechsel des Rechtsverteidigers ist sehr wahrscheinlich.

Unter der Anzeige geht's weiter

In einer ähnlichen Situation befindet sich Sildillias U21-Teamkollege Ismaël Doukouré (21) bei Racing Straßburg. Schäfer stand schon vergangenen Sommer kurz davor, den Innenverteidiger, der auch Sechser spielen kann, zum VfL Wolfsburg losten. Am Ende erhielt Doukouré jedoch keine Freigabe. Mit Blick auf den 2026 auslaufenden Kontrakt dürfte sich das Szenario nicht wiederholen.

Weitere U21-Stars im Fokus

Doch mit dem bereits erwähnten Trio ist Schäfers Scouting-Trip noch lange nicht Schluss gewesen. Laut ‚Bild‘ befinden sich auch die beiden U21-Akteure Nelson Weiper (20/Mainz 05) und Rocco Reitz (23/Borussia Mönchengladbach) in der engeren Auswahl. Mittelstürmer Weiper, der noch per vereinsseitiger Klausel bis 2026 an Mainz gebunden ist, könnte dabei helfen, die drohenden Abgänge von Openda und Sesko zu kompensieren.

Unter der Anzeige geht's weiter

Reitz sei dagegen aufgrund seiner Mentalität und den offensiven sowie defensiven Qualitäten ein „spannender Spieler für RB“. Anders als die anderen vier Kandidaten ist Reitz noch längerfristig bis 2028 gebunden. Die verankerte Ausstiegsklausel von 20 Millionen Euro ist erst ab dem nächsten Sommer gültig. Hier müsste Leipzig also wohl etwas tiefer in die Tasche greifen.