VfB schon informiert: Die Zahlen zur Woltemade-Einigung

Während der VfB Stuttgart noch intensiv dran arbeitete, Nick Woltemade mittels einer Gehaltserhöhung zum Bleiben zu bewegen, streckte im Hintergrund der FC Bayern München schon die Fühler aus. Mit Erfolg, der 23-Jährige möchte zum Rekordmeister wechseln, dessen Angebot den Vorstoß der Schwaben in den Schatten stellt.

Wie ‚Sky‘ berichtet, soll Woltemade in der bayrischen Landeshauptstadt 7,5 Millionen Euro pro Jahr verdienen. Mit Boni kann die Summe sogar auf zehn Millionen Euro ansteigen. Ein ordentlicher Betrag, der bei einem Vertrag bis 2030 zusammenkommt. Das Angebot der Stuttgarter, das bei 2,5 Millionen Euro pro Jahr gelegen hat, wurde vom Offensivspieler am gestrigen Donnerstag abgelehnt.

Bayern unterrichtet Stuttgart

Die Bayern wollen in Kürze die Verhandlungen mit dem DFB-Pokalsieger aufnehmen. Dem Bezahlsender zufolge hat der Ligaprimus den VfB nun auch über das Interesse an Woltemade informiert.

In Bad Cannstatt, wo man nicht begeistert über die Entwicklung rund um den technisch so versierten Hünen ist, will man sich im Fall der Fälle einen Abgang kräftig entlohnen lassen. Zuletzt verpasste man dem Ex-Bremer ein Preisschild von 60 Millionen Euro. Ob damit das letzte Wort aber schon gesprochen ist, bleibt abzuwarten.