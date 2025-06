Inter blitzt mit 35-Millionen-Angebot ab

Inter Mailand könnte sich auf der Suche nach einem potenziellen Nachfolger für Hakan Calhanoglu (31) bei der Konkurrenz bedienen. Wie der italienische Journalist Alfredo Pedullà berichtet, befassen sich die Mailänder mit einer Verpflichtung von Nicolò Rovella, der sein Geld bei Lazio Rom verdient. Die Nerazzurri sollen bereits vergeblich 35 Millionen Euro plus Kristjan Asllani (23) geboten haben, der per Leihe mit anschließender Kaufpflicht ins Olimpico wechseln würde.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei Lazio hat Rovella einen bis 2026 datierten Vertrag, der eine Ausstiegsklausel über 50 Millionen Euro beinhaltet. Diese müsste man ziehen, sofern man den italienischen Mittelfeldspieler in diesem Sommer verpflichten will, heißt es aus Rom. Der 23-Jährige, der im November 2024 sein Debüt für die Nationalmannschaft gab, zählte in der vergangenen Saison zum absoluten Stammpersonal der Römer. Wettbewerbsübergreifend lief er in 44 Spielen auf, in den meisten davon über die vollen 90 Minuten.