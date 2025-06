VfB: Neuer Sechser aus der Premier League?

Frank Onyeka könnte auch in der kommenden Saison in der Bundesliga auflaufen. Wie ‚Talksport‘ berichtet, hat der VfB Stuttgart ein Auge auf den Sechser vom FC Brentford geworfen. Vertraglich ist der 27-Jährige bis 2027 an die Bees gebunden.

Neben dem VfB bekunden auch der FC Burnley und der AC Florenz Interesse an Onyeka. Bereits in der vergangenen Saison schnupperte der Nigerianer (27 Länderspiele) Bundesliga-Luft. Für den FC Augsburg absolvierte er 31 von 32 möglichen Spielen.