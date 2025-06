100-Millionen-Preisschild für Woltemade | Skurrile Messi-Würdigung

100 Millionen für Woltemade

Der Poker um Nick Woltemade läuft in den vergangenen Tagen heiß. Der FC Bayern ist sich mit dem 23-Jährigen über einen Transfer einig, doch der VfB Stuttgart will seinen Stürmer unbedingt halten. Bereits Anfang der Woche haben die Schwaben das Woltemade-Preisschild von 40 Millionen Euro auf 60 Millionen korrigiert. Nun hat der VfB wohl noch einen draufgesetzt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der ‚kicker‘ und die ‚Stuttgarter Nachrichten‘ berichten, dass sich der deutsche Pokalsieger eine Ablöse im dreistelligen Millionen-Bereich vorstellt. Die Bayern hingegen haben mit einer Summe im Bereich der 50 Millionen Euro gerechnet. Es stehen also noch unglaublich zähe Verhandlungen zwischen den Klubs an, wenn der Transfer in diesem Sommer über die Bühne gehen soll. Für den FCB wird es wohl schwerer als gedacht.

Die Lionel Messi-Tribüne

Für viele ist Lionel Messi der beste Fußballer aller Zeiten. Acht Ballon d’Or-Siege, 760 Karrieretreffer und unzählige Titel, darunter die Weltmeisterschaft und vier Champions League-Siege, sprechen für sich. Doch Messis jüngste Ehrung hat noch einmal eine ganz persönliche Note.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie die ‚Sun‘ berichtet, haben die Newell’s Old Boys eine Tribüne nach dem Superstar benannt. Und das, obwohl der Linksfuß nicht ein Spiel für den argentinischen Erstligisten absolviert hat. Zwar hatte Messi fünf Jahre in frühester Kindheit bei den Old Boys verbracht, bevor es mit 13 Jahren nach La Masia ging – ein Spiel für die Profis, geschweige denn im Newell’s-Stadion, kam jedoch nie zustande. Dennoch ist man wohl stolz darauf, dass eine der größten Karrieren, die der Fußball je gesehen hat, beim Klub aus Rosario ihren Ursprung nahm.