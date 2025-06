Klubs informiert: United bekommt Wunschspieler

Manchester United kann sich über eine freie Bahn bei der Jagd nach der Unterschrift von Offensivspieler Bryan Mbeumo freuen. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, hat der Rechtsaußen seinen Klub FC Brentford sowie das ebenfalls interessierte Tottenham Hotspur darüber unterrichtet, dass die Entscheidung über seine Zukunft zugunsten der Red Devils ausgefallen ist. Dabei hat der Kameruner klargestellt, ausschließlich nach Manchester wechseln zu wollen.

Obwohl Brentford am Freitag ein zweites Angebot von United in Höhe von umgerechnet rund 70 Millionen Euro ablehnte, könnte der Transfer dem Bericht zufolge schon kommende Woche über die Bühne gehen. Da ab Juli das neue Geschäftsjahr startet, können die englischen Klubs ihre Ausgaben anders verbuchen. Bei United soll Mbeumo einen Fünfjahresvertrag erhalten. Der 25-Jährige war in der abgelaufenen Saison mit 28 Torbeteiligungen hinter Alexander Isak und Mohamed Salah drittbester Scorer der Premier League.