Auf die Insel: Bornauw wechselt zu Leeds

Ein Jahr vor Vertragsende und nach einer absoluten Seuchensaison verlässt Sebastiaan Bornauw den VfL Wolfsburg und wechselt zu Leeds United. Das gibt der Premier League-Aufsteiger offiziell bekannt. Der 26-Jährige unterschreibt einen Kontrakt bis 2029.

Die Wölfe kassieren für den vierfachen belgischen Nationalspieler dem Vernehmen nach eine Ablöse von sechs Millionen Euro. Bei den Peacocks trifft Bornauw auf seinen ehemaligen Teamkameraden Lukas Nmecha (26), der ebenfalls vom VfL nach Leeds wechselt.

Auch die TSG Hoffenheim war an Bornauw interessiert, geht jedoch leer aus. Der Innenverteidiger hatte in einer verletzungsgeplagten abgelaufenen Saison seinen Stammplatz in der Defensive der Wölfe verloren und verlässt den Klub ein Jahr vor Vertragsschluss, um sein Glück auf der Insel zu finden.