Newcastle: Guimarães-Klausel enthüllt

Bruno Guimarães hat in seinem bis 2028 gültigen Vertrag bei Newcastle United offenbar eine Ausstiegsklausel verankert, die nur für einen Monat gültig ist. Fabrizio Romano berichtet, dass interessierte Klubs den zentralen Mittelfeldspieler von Ende Mai bis Ende Juni für festgeschriebene 115 Millionen Euro loseisen können. Ob von besagtem Passus innerhalb des Zeitraums Gebrauch gemacht wird, steht jedoch auf einem anderen Blatt.

Der Brasilianer war 2022 für rund 42 Millionen Euro von Olympique Lyon zu den Magpies gewechselt. Dort trug er gewichtigen Anteil am Aufschwung des Scheich-Klubs, der in der aktuellen Spielzeit sogar an der Champions League teilnahm. An Guimarães sind dem Vernehmen nach zahlreiche europäische Schwergewichte interessiert, darunter Manchester City, der FC Barcelona und Paris St. Germain.