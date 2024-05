Nach Korb für Bayern: Neuer Klub für Lopetegui

Julen Lopetegui steht vor dem Comeback in der Premier League. Wie Fabrizio Romano berichtet, hat sich der spanische Trainer mit West Ham United auf eine Zusammenarbeit ab Sommer geeinigt. Nur noch Details seien zu klären, ehe der Vertrag unterschrieben werden kann.

Lopetegui folgt in London auf David Moyes, dessen auslaufender Vertrag nicht verlängert wird. Der 61-jährige Schotte trainiert West Ham in zweiter Amtszeit seit viereinhalb Jahren und führte den Klub in der vergangenen Saison zum Titel in der UEFA Conference League. Aktuell belegen die Hammers den neunten Tabellenplatz.

Mit Lopetegui kommt nun ein Coach mit stolzer Vita. Nach langen Jahren mit zwei Europameistertiteln mit Spaniens U-Nationalmannschaften übernahm der heute 57-Jährige zunächst den FC Porto, dann die spanische A-Nationalelf und schließlich sogar Real Madrid. Bei den Königlichen hatte Lopetegui aber einen schweren Stand.

Auch Bayern war dran

Es folgten drei starke Jahren mit dem FC Sevilla inklusive Titel in der Europa League, ehe sich Lopetegui bei den Wolverhampton Wanderers erstmals in der Premier League versuchte. Kurz vor Start der laufenden Saison ging man aber wegen Streitigkeiten in Transferfragen getrennte Wege.

Vor seiner Zusage bei West Ham wurde Lopetegui auch beim FC Bayern gehandelt. Die Münchner sollen die Bereitschaft des Spaniers abgeklopft haben, fingen sich dabei aber mal wieder einen Korb ein. Laut der ‚Süddeutschen Zeitung‘ stellte Lopetegui nämlich klar, dass er zurück in die Premier League will. Diesen Wunsch bekommt er nun erfüllt.