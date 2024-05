Der Nächste bitte: Auch Lopetegui schließt Bayern-Job aus

Julen Lopetegui gesellt sich in eine Reihe prominenter Kandidaten, die dem FC Bayern in den vergangenen Wochen und Monaten einen Korb erteilt haben. Nach Informationen der ‚Süddeutschen Zeitung‘ schließt der aktuell vereinslose Spanier eine Anstellung an der Säbener Straße kategorisch aus.

Unter der Anzeige geht's weiter

Stattdessen befasse sich Lopetegui, der unter anderem schon für Real Madrid, den FC Sevilla und zuletzt für die Wolverhampton Wanderers verantwortlich war, ausschließlich mit einer Rückkehr in die Premier League. Im Raum steht ein Engagement bei West Ham United. Der aktuelle Chefcoach David Moyes muss im Sommer voraussichtlich seinen Hut nehmen.

Lese-Tipp

Eberl mit Löw-Klartext

Julian Nagelsmann, Xabi Alonso, Ralf Rangnick sowie diverse weitere Kandidaten erteilten dem FCB bereits eine Absage. In der Folge, so berichtete ‚Sky‘ jüngst, soll der deutsche Rekordmeister Kontakt zu Lopetegui aufgenommen haben. Das Erbe von Thomas Tuchel wird er aber offensichtlich nicht antreten. Die mühselige Suche von Sportvorstand Max Eberl geht weiter.