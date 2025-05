Fürth: Zwei VfB-Youngster im Visier

Die SpVgg Greuther Fürth bastelt weiter am Kader für die kommende Saison und hat dafür zwei Spieler des VfB Stuttgart als mögliche Verstärkungen ausgemacht. Dem ‚kicker‘ zufolge spielen Torhüter Dennis Seimen (19) und Offensivspieler Benjamin Boakye (20) eine Rolle in den Planungen des Zweitligisten. Um diese beiden Transfers allerdings verwirklichen zu können, ist der Klassenerhalt für das strauchelnde Kleeblatt Pflicht.

Dem Bericht zufolge war Fürth bereits im Winter an Boakye interessiert und erneuert seine Anfrage jetzt. Bei Seimen kommt ausschließlich eine Leihe infrage, da der Youngster als eine der größten deutschen Nachwuchshoffnungen zwischen den Pfosten gilt und der VfB deshalb an ihm festhalten will. Auch Holstein Kiel hat bereits Interesse bekundet. In den vergangenen beiden Jahren dienten die Weiß-Grünen als Sprungbrett für Jonas Urbig (21) und Nahuel Noll (22). Letztgenannter kann sich aber auch einen Verbleib in Fürth vorstellen.