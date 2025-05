Fürth: Noll-Verbleib denkbar

Nahuel Noll, Leihgabe der TSG Hoffenheim, kann sich eine Zukunft bei der SpVgg Greuther Fürth vorstellen und verrät, dass ein möglicher Verbleib von den Parteien bereits erörtert wird. Gegenüber ‚transfermarkt.de‘ erklärt der 22-jährige Torwart: „Die Option auf eine abermalige Leihe ist für mich auf jeden Fall gegeben. Da spielen viele Dinge mit rein. Die Zeit wird zeigen, was passiert. Aber es gibt schon Gespräche mit Blick auf eine mögliche erneute Leihe mit Fürth.“

In Hoffenheim, wo sein Vertrag noch bis 2027 läuft, hätte Noll hinter Nummer eins Oliver Baumann (34) wenig Aussichten auf viele Einsätze. Der junge Torhüter betont: „Auch in der nächsten Saison ist es natürlich mein Ziel, zu spielen und nicht auf der Bank zu sitzen. Allgemein kann es in diesem Geschäft sehr schnell gehen und bis zum Saisonende wird sich noch einiges entwickeln. Das Torwart-Karussell bleibt immer in Bewegung. Am Ende zählt für mich wie gesagt vor allem eines: Die Perspektive auf regelmäßige Spielzeit.“ Noll kommt in dieser Saison bislang auf 27 Zweitligaspiele, steckt mit dem Kleeblatt aktuell noch im Abstiegskampf. Ein Verbleib bei den Mittelfranken, die nur noch drei Punkte Vorsprung auf den Relegationsrang haben, wäre derweil wohl nur beim Klassenerhalt realistisch.