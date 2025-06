Hoffenheim an Pinckert dran

Lukas Pinckert könnte es im Sommer in die Bundesliga verschlagen. Laut ‚Sky‘ bekundet die TSG Hoffenheim Interesse an dem Innenverteidiger der SV Elversberg. Weitere Klubs aus dem deutschen Oberhaus haben die Fühler ausgestreckt.

An Elversberg ist Pinckert noch bis 2027 vertraglich gebunden. In der abgelaufenen Saison trug er als Stammspieler großen Anteil an der starken Saison, die fast in den Bundesliga-Aufstieg gemündet hätte.