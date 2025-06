Freiburg: Hartenbach reagiert auf Doan-Einigung

Sportdirektor Klemens Hartenbach vom SC Freiburg hat sich zu dem bevorstehenden Transfer von Ritsu Doan zu Eintracht Frankfurt geäußert. Gegenüber der ‚Bild‘ betont der 60-Jährige, dass man dem Offensivspieler keine Steine in den Weg legen möchte: „Von Anfang an war es die Absprache, dass wir ihm keine Steine in den Weg legen wollen, wenn er den nächsten Schritt machen will. Wir würden uns natürlich freuen, ihn zu behalten. Aber man muss der Realität und den Absprachen auch gerecht werden.“

Weiter räumt Hartenbach ein, dass auch die Breisgauer von einem Wechsel des 27-Jährigen profitieren würden: „Man muss auch so ehrlich sein, dass wenn er mit einem Angebot von dem richtigen Klub für seine Zukunft kommen würde, wir uns nicht dagegen sträuben würden.“ Japanischen Medienberichten zufolge gibt es bereits eine Einigung zwischen Doan und der Eintracht.