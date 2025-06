Hoffenheim verpflichtet Machida

Die TSG Hoffenheim hat Verstärkung für die Innenverteidigung eingetütet. Wie der Bundesligist offiziell mitteilt, wechselt Koki Machida von Union Saint-Gilloise in den Kraichgau. Die Ablösesumme für den 27-jährigen Japaner, der beim belgischen Meister noch bis 2026 unter Vertrag stand, beläuft sich dem Vernehmen nach auf fünf Millionen Euro.

„Ich freue mich sehr, dass es mit meinem Wechsel zur TSG Hoffenheim geklappt hat“, kommentiert Machida seinen Transfer ins Kraichgau, „die TSG ist ein extrem spannender und ambitionierter Verein, der in einer der Top5-Ligen Europas spielt. Für mich ist der Schritt nach Hoffenheim und in die Bundesliga der nächste in meiner Karriere und ich kann es wirklich kaum erwarten, gemeinsam mit meinen neuen Teamkollegen loszulegen.“ Wie lange sich der 17-malige Nationalspieler vertraglich bindet, gibt die TSG nicht bekannt. Berichten zufolge erhält der Linksfuß ein bis 2029 gültiges Arbeitspapier.