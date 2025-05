Neben Wirtz & Tah: Bayern will nächsten Bayer-Star

Früher haftete dem FC Bayern das Image an, gute Spieler von der direkten Konkurrenz wegzukaufen, um die Teams derer zu schwächen, die ihnen in der Bundesliga gefährlich werden können. In den vergangenen Jahren konnte man sich von diesem ominösen Ruf lösen. Dennoch werden die Münchner jetzt mit dem dritten Profi von Bayer Leverkusen in Verbindung gebracht.

Nach Florian Wirtz und Jonathan Tah steht ein neuer Mann auf dem Zettel der Bayern. Laut ‚Sport Bild‘ hat sich der Rekordmeister beim Management von Patrik Schick nach potenziellen Wechselmöglichkeiten erkundigt. Ab einer Ablöse in Höhe von 25 Millionen Euro sei der Tscheche zu haben und würde von seinem derzeitigen Arbeitgeber die Freigabe erhalten – fraglich, ob das auch bei einer Anfrage der Bayern gilt.

Der 29-Jährige ist noch bis 2027 an Bayer gebunden. Beim Meister der noch laufenden Spielzeit müsste Schick abermals ins zweite Glied treten. Unter Trainer Vincent Kompany würde dem Nationalspieler nur die Rolle des Backups von Harry Kane (31) bleiben. Der Engländer ist und bleibt gesetzt. Allerdings machten sich die wenigen Ausfälle Kanes bemerkbar. Fehlte er, fehlte Bayern die Durchschlagskraft. Dafür könnte Schick sorgen.