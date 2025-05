Augsburg: Neuer Außenverteidiger im Anflug?

Der FC Augsburg schaut sich auf der Suche nach einem neuen Außenverteidiger in Belgien um. Wie die belgische Tageszeitung ‚Het Nieuwsblad‘ berichtet, spielt dabei Rafik Belghali vom KV Mechelen in den Gedanken der Verantwortlichen eine Rolle. Doch auch der FC Toulouse und Hellas Verona sollen interessiert sein.

Der Vertrag des 22-Jährigen läuft nur noch bis 2026, folglich könnte Mechelen nur noch in diesem Sommer Geld für Belghali verlangen. Und da er bislang nicht verlängert, wären die Belgier durchaus offen für einen Verkauf. In der Fuggerstadt stehen in Marius Wolf (29), Henri Koudossou (25) und Robert Gumny (26) bereits drei Rechtsverteidiger unter Vertrag, Letztgenannter hat aber keine Zukunft beim FCA.