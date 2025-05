Nach dem Hin und Her der vergangenen Monate schien die Vertragsverlängerung von Leroy Sané beim FC Bayern nur noch Formsache. Doch dann schaltete sich Pini Zahavi ein, der berüchtigte Berater vertritt nun die Geschicke des Flügelspielers. Ein Deal mit dem Rekordmeister befindet sich plötzlich wieder in der Schwebe, Sané selbst kann sich einen Wechsel an einen ganz bestimmten Ort wohl gut vorstellen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie ‚Bild‘-Reporter Christian Falk und ‚Sport1‘ berichten, könnte sich Sané mit einem Transfer nach London anfreunden. Für ihn persönlich kommen dabei der FC Arsenal und der FC Chelsea infrage. Ein Unterfangen, das besonders bei Sanés Freundin auf offene Ohren stößt: Candice Brook verbringe ohnehin die meiste Zeit mit den Kindern in der englischen Hauptstadt und wolle dauerhaft nach England, berichtet Falk.

Während bei den Gunners laut ‚Sport1‘ allerdings gerade in Person von Trainer Mikel Arteta noch Skepsis herrscht, setzen die Blues bei Neuverpflichtungen hauptsächlich auf junge Spieler. Ein Kriterium, das der 29-Jährige nicht erfüllt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zehn-Tage-Frist

Die Münchner haben derweil unmissverständlich klargemacht, dass sie das Angebot für den Linksfuß nicht mehr erhöhen werden. Mehr noch: An der Säbener Straße hat man Sané laut der ‚Bild‘ nun eine Deadline gesetzt.

In den nächsten zehn Tagen müsse der Nationalspieler das Vertragsangebot der Bayern annehmen, ansonsten werde der neue deutsche Meister die Offerte zurückziehen und Sané muss sich einen neuen Verein suchen. Die Gefahr, sich zu verpokern, besteht also durchaus für den Ex-Schalker.