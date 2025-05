S04-Kapitän äußert sich zum Trainerverschleiß

Nach der vorzeitigen Beurlaubung von Kees van Wonderen steht bereits zum zweiten Mal in dieser Saison Interimstrainer Jakob Fimpel bei den Profis des FC Schalke 04 in der Verantwortung, was wieder einmal die schwierige Gemengelage beim Revierklub offenbart. S04-Kapitän Kenan Karaman (31) weist jedoch gegenüber ‚Sky‘ die Vorwürfe zurück, dass der königsblaue Kader traditionell für jeden Trainer früher oder später problematisch wird: „Jedem ist der Ernst der Lage bewusst. Wir haben auf jeden Fall keine schwierige Kabine. Wir haben charakterlich Top-Jungs in der Mannschaft.“

Dennoch räumt der Angreifer ein: „Natürlich ist es erst einmal blöd, wenn ein Trainer gehen muss. Ich glaube, das wirft auch ein schlechtes Bild auf die Mannschaft. Was man natürlich kritisieren und auch ansprechen muss, ist die Leistung. Dafür kann man beurteilt werden und die war nicht gut. Da müssen sich einige Spieler dann auch selbst hinterfragen, Selbstreflexion gehört dazu.“ Am Samstag (13 Uhr) geht es für die Knappen gegen Fortuna Düsseldorf darum, den endgültigen Klassenerhalt unter Dach und Fach zu bringen. Zwei Spieltage vor Schluss hat Schalke auf Rang 13 stehend sechs Punkte Vorsprung auf den Abstiegsrelegationsplatz und muss noch etwas zittern.