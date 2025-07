Kömür bleibt in Augsburg

Der FC Augsburg bindet Mert Kömür. Wie der Verein bekanntgibt, unterschreibt der Mittelfeldspieler einen neuen Vertrag bis 2029. Geschäftsführer Michael Ströll erhofft sich noch viel von dem 19-Jährigen: „Mert Kömür hat beim FCA den Sprung in den Profifußball geschafft und sich dort mit viel Fleiß und Engagement seinen Platz erarbeitet. Er hat in der vergangenen Saison seine Qualitäten bereits zeigen können und wir sind überzeugt, dass wir an Mert in den kommenden Jahren noch viel Freude haben werden.“

In der abgelaufenen Saison kam Kömür auf wettbewerbsübergreifend 23 Einsätze für den FCA, in denen er drei Torbeteiligungen beisteuerte. In Zukunft soll er eine wichtige Rolle unter dem neuen Trainer Sandro Wagner spielen.