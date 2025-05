United: Neue Nummer eins gefunden?

Manchester United blickt auf der Suche nach Verstärkung für die Torhüterposition in die Serie A. Wie Fabrizio Romano bei ‚GiveMeSport‘ berichtet, steht Vanja Milinkovic-Savic vom FC Turin auf der Liste der Red Devils. Erste Gespräche zwischen den Parteien sollen bereits stattgefunden haben. Dabei ging es unter anderem um die Ablöseforderung.

Der Abgang des 28-Jährigen aus Turin stehe demnach schon fest. Auch italienische Klubs interessieren sich für den 2,02 Meter großen serbischen Nationalkeeper. In Manchester könnte er den fehleranfälligen André Onana (29) als neue Nummer eins ablösen, der von Vereinen aus Saudi-Arabien umgarnt wird. Für Milinkovic-Savic würde dabei ein Traum mit vielen Jahren Verspätung doch noch in Erfüllung gehen. Er wechselte bereits 2014 als 17-Jähriger zu United, erhielt als Nicht-EU-Bürger jedoch keine Arbeitserlaubnis in England, woraufhin 2015 die Vertragsauflösung erfolgte.