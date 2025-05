Alonso bereits informiert: Wirtz legt sich auf neuen Klub fest

Bereits in der vergangenen Woche hatte FT exklusiv berichtet, dass sich Florian Wirtz mit dem FC Bayern grundsätzlich über Vertragsinhalte geeinigt hat, wodurch die Transfergerüchte rund um den 22-Jährigen im Saisonendspurt so richtig an Fahrt aufgenommen haben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nun scheint die erste Entscheidung im Poker um das Ausnahmetalent gefallen zu sein: Die ‚Bild‘ berichtet, dass Wirtz seinen Trainer Xabi Alonso bereits darüber in Kenntnis gesetzt hat, dass er weder zu Real Madrid noch zu Manchester City wechseln will. Stattdessen wolle er im Falle eines Transfers nur zum FC Bayern gehen. Somit wird Alonso, der vor einem Engagement bei den Königlichen steht, seinen Wunschspieler nicht nach Spanien lotsen.

Damit ist aber noch immer nicht ausgeschlossen, dass der Superstar nicht doch über den Sommer hinaus bei Bayer Leverkusen bleibt, wo Wirtz noch bis 2027 unter Vertrag steht. Jedoch reduzieren sich die möglichen Szenarien damit. Entweder Wirtz bleibt noch eine Saison bei der Werkself oder er wechselt an die Säbener Straße. Fest steht damit wohl: Über kurz oder lang wird der FC Bayern seinen Wunschspieler bekommen.