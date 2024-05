Sané dank neuer Therapie endlich schmerzfrei

Leroy Sané (28) hat die lästige Schambeinentzündung wohl bald überstanden. Wie die ‚tz‘ berichtet, schlägt eine neue konservative Behandlungsmethode aktuell voll an. Dabei soll mittels gezielter Dehnung der Leistenbereich so weit wie möglich geöffnet werden. Die teils starken Schmerzen sollen sich dadurch bereits merklich reduziert haben.

Sané kann seit Wochen kaum trainieren und wird so gut es geht für die wichtigen Auftritte in der Champions League geschont. Das Therapieprogramm soll noch fünf bis sechs Wochen fortgesetzt werden. Damit sollte der Offensivakteur schmerzfrei und ohne Einschränkungen an der EM teilnehmen können.