RB-Ausstiegsklausel: Sesko teurer als gedacht?

Mögliche Interessenten müssen für Benjamin Sesko anscheinend mehr Geld auf den Tisch legen, um ihn von RB Leipzig loszueisen, als bislang angenommen wurde. Einem Bericht von ‚Sky‘ zufolge ist die Ausstiegsklausel des Slowenen an leistungsbezogene Boni geknüpft. Dadurch sei die Summe mittlerweile um 15 Millionen auf 65 Millionen Euro angestiegen.

Insgesamt könnte sich der Betrag laut ‚Sky‘ maximal auf 70 bis 75 Millionen belaufen, sollte Sesko an Spielzeit, Tore und Assists geknüpfte Parameter erfüllen. Vertraglich ist der 20-jährige Mittelstürmer bis 2028 an die Sachsen gebunden. In seinem ersten Jahr in Leipzig sammelte der 27-fache Nationalspieler 16 Treffer sowie zwei Vorlagen. Das soll unter anderem den FC Arsenal auf den Plan gerufen haben.