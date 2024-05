Virkus erklärt Gladbacher Transferstau

Der angekündigte Kaderumbruch lässt bei Borussia Mönchengladbach weiter auf sich warten. Die bisher fehlenden Neuzugänge zur kommenden Saison erklärt Roland Virkus auf Anfrage der ‚Bild‘ mit dem noch nicht erreichten Klassenerhalt. „Es ist doch klar, dass die aktuelle Situation Transfers schwieriger macht. Umso besser wäre es, wenn wir schnell Klarheit hätten“, so der Geschäftsführer Sport.

Gladbach hat zwei Spieltage vor Schluss vier Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz und ist damit nicht mit 100-prozentiger Sicherheit auch in der nächsten Saison erstklassig. Daher ist auch der eigentlich längst beschlossene Transfer von Mittelfeldspieler Philipp Sander (26) von Holstein Kiel an den Niederrhein noch nicht offiziell abgeschlossen. Während die Fohlen um den Verbleib in der ersten Liga kämpfen, spielen die Norddeutschen um den Aufstieg in die Eliteklasse.