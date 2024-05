Einigung: Chelsea vor Estêvão-Deal

Dem FC Chelsea ist im Werben um das brasilianische Offensiv-Juwel Estêvão der Durchbruch gelungen. Wie unter anderem der ‚Guardian‘ berichtet, haben sich die Blues mit Palmeiras auf eine Sockelablöse in Höhe von 34 Millionen Euro geeinigt. Inklusive Boni kann die Summe auf rund 65 Millionen steigen.

Auch der FC Bayern wurde mit Estêvão in Verbindung gebracht. Zwischenzeitlich soll man an der Säbener Straße sogar ein verbessertes Angebot vorbereitet haben, um den Premier League-Vertreter auszustechen. Dazu kam es allerdings nicht. Mit Chelsea hat der 17-Jährige selbst ohnehin seit geraumer Zeit eine Übereinkunft getroffen. In Kürze könnte der Deal also offiziell verkündet werden.