Doué-Bruder unterschreibt bei Chelsea

Guéla Doué bricht seine Zelte bei Stade Rennes ab. Gianluca Di Marzio zufolge wird der 21-jährige Rechtsverteidiger zeitnah beim FC Chelsea unterschreiben. Die Sockelablöse soll sich ein Jahr vor Vertragsende auf sieben Millionen Euro belaufen, zudem wurden zwei Millionen an Boni vereinbart.

Doué ist dem Transferinsider zufolge aber nicht direkt bei den Blues eingeplant, sondern wird zunächst an Partnerklub Racing Straßburg verliehen. Der ältere Bruder von Désiré Doué (19), der intensiv vom FC Bayern und Paris St. Germain umworben wird, kommt also zunächst weiter in gewohnten Gefilden zum Einsatz. In der zurückliegenden Spielzeit stand der zweifache Nationalspieler in 24 Ligue 1-Partien auf dem Feld.