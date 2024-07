Spielertausch geplant: Chelsea arbeitet an Lunin-Deal

Der FC Chelsea ist weiter auf der Suche nach Verstärkungen auf der Torhüterposition. Wie die ‚as‘ berichtet, denkt der Premier League-Klub seit Wochen über eine Verpflichtung von Andriy Lunin von Real Madrid nach und möchte den Königlichen nun ein Angebot unterbreiten. Der 25-Jährige ist seit der Rückkehr des langzeitverletzten Thibaut Courtois (32) erneut nur die klare Nummer zwei beim spanischen Meister und soll lediglich in Pokalspielen den Kasten der Madrilenen hüten. Das ist dem Ukrainer jedoch nicht genug, so dass er sich mit Abwanderungsgedanken befasst.

Chelsea möchte jedoch nicht die aufgerufenen 30 Millionen Euro Ablöse für den Keeper zahlen, hat aber ein Ass namens Kepa (29) im Ärmel. Dieser war in der vergangenen Spielzeit bereits als Ersatzkeeper an Real verliehen und sowohl die Königlichen als auch der Spieler haben Interesse an einer erneuten Zusammenarbeit. Daher steht laut ‚as‘ ein Tauschgeschäft im Raum: Kepa plus eine geringe Ablöse gegen Lunin. Neben den Londonern soll es weitere Interessenten für den ukrainischen Nationalkeeper geben, konkrete Angebote blieben jedoch bisher aus. Chelsea wiederum soll kurz vor einer Einigung mit Torhüter Filip Jörgensen (22) vom FC Villarreal stehen. Unklar ist, ob in diesem Fall auch Lunin kommen soll, immerhin stehen bei den Blues inklusive Kepa bereits sechs Torhüter unter Vertrag.