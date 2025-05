Werner vor Blitz-Comeback in der Bundesliga?

Nach langer Überlegung ließ Ole Werner Anfang der Woche die Katze aus dem Sack und kündigte seinen Abschied als Trainer von Werder Bremen an. Während sich der Coach selbst noch vorstellen konnte, seinen Vertrag bis 2026 zu erfüllen, zog man an der Weser die Reißleine und setzte Werner sofort vor die Tür. Einen Markt hat der 37-Jährige dennoch, bei einem Bundesligisten steht er bereits hoch im Kurs.

Bei diesem Verein handelt es sich dem ‚kicker‘ zufolge um niemand geringeren als RB Leipzig. Zwar gelten Oliver Glasner (Crystal Palace) und Cesc Fàbregas (Como 1907) noch als Wunschkandidaten am Cottaweg, bei beiden zeichnet sich aber ein Verbleib bei ihren jetzigen Klubs ab, weswegen nun Werner in den Fokus der Verantwortlichen rückt.

Neben Werner steigt auch Alexander Blessin (FC St. Pauli) in der Gunst des Brauseklubs. Der 50-Jährige war bereits bis 2018 als Nachwuchstrainer im RB-Kosmos tätig. Ein Pluspunkt, den Werner nicht bieten kann. Dem Fachmagazin zufolge passen jedoch beide als „Bessermacher“, die eine Mannschaft formen können, in das Anforderungsprofil der Sachsen. Nicht auszuschließen also, dass Werner schon bald wieder an der Seitenlinie steht.