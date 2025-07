Union: Neuer Interessent für Doekhi

Der Interessentenkreis für Danilho Doekhi von Union Berlin wird größer und größer. Am Innenverteidiger der Köpenicker zeigt nun auch Olympique Lyon Interesse, wie FT in Erfahrung bringen konnte. Der Niederländer wäre für eine Ablöse im Bereich von neun Millionen Euro zu haben.

Doekhis Vertrag in der Bundeshauptstadt ist nur noch bis 2026 gültig. Dementsprechend hoch ist der Verkaufsdruck, sollte sich der 27-Jährige nicht mit einer Vertragsverlängerung langfristig an Union binden. Insbesondere OL-Trainer Paulo Fonseca hat Gefallen an Doekhi gefunden. Allerdings sind auch andere Vereine am Bundesliga-Profi dran.