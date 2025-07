Aubameyang kehrt nach Europa zurück

Pierre-Emerick Aubameyang ist nach einjähriger Abstinenz zurück im europäischen Fußballgeschäft. Olympique Marseille verkündet die Verpflichtung des 36-Jährigen offiziell. In Südfrankreich unterschreibt der Gabuner (77 Länderspiele) einen Zweijahresvertrag.

Bereits in der Saison 2023/24 war Aubameyang für Marseille aufgelaufen, in der vergangenen Spielzeit ging er für Al Qadsiah in Saudi-Arabien auf Torejagd. Der Kontrakt des ehemaligen Dortmunders wurde vordem Transfer aufgelöst, sodass nun die Bahn für den ablösefreien Wechsel nach Europa frei ist.